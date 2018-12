Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











GVB mag oude bussen langer gebruiken Foto: Remco

AMSTERDAM - (AT5) Het GVB in Amsterdam mag veertig bussen langer in dienst houden dan is bepaald in de vergunning. De bussen mogen normaal gesproken niet ouder dan twaalf jaar zijn, maar de Vervoerregio Amsterdam heeft vrijstelling gegeven.

Daarmee verwacht het GVB volgend jaar niet te kunnen voldoen aan de eisen van de vergunning. Die stelt dat het totale wagenpark gemiddeld niet ouder mag zijn dan acht jaar en een voertuig niet ouder dan twaalf jaar. Elektrische bussen komen later

Normaal gesproken wordt de vervoerder bestraft voor het niet naleven van de vergunning, maar door de ontheffing van de Vervoerregio is dat nu niet het geval. De nieuwe elektrische bussen zullen later instromen. Vanwege de reizigersgroei en drukte kan de GVB de oude bussen niet uit de dienstregeling te halen. Amstelveenlijn

Het GVB heeft daarnaast 22 bussen nodig voor het vervangende vervoer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn. De huidige Amstelveenlijn, oftewel sneltram 51, wordt de komende jaren omgebouwd tot een tramlijn die de 'Amsteltram' gaat heten. Het gaat om een tramverbinding tussen Zuid en Uithoorn.