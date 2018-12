Ruim honderd tips binnen over 'SUV-steker' die vrouwen aanviel

CASTRICUM - Het aantal tips over de aanrijdingen en steekpartijen tussen Limmen en Egmond-Binnen is opgelopen tot ruim honderd.

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Veel tipgevers delen beelden van beveiligingscamera's of dashcams waarop mogelijk de auto van de dader te zien is. "Collega's bekijken die beelden, bellen terug en stellen eventueel aanvullende vragen", legt de woordvoerder uit wat er met die tips wordt gedaan.

Op basis van verklaringen van de eerste twee slachtoffers - een 18-jarige fietsster en een 52-jarige hardloopster - gaat de politie uit van een hoge, zilverkleurige auto met achterlichten in de vorm van omgekeerde L. Bovendien denkt de hardloopster gezien te hebben dat de kentekenverlichting defect was.

Castricum

De twee vrouwen werden kort na elkaar in Castricum - tussen Limmen en Egmond-Binnen - aangereden. Van de fietsster was onmiddellijk duidelijk dat ze ook was gestoken, later bleek ook de hardloopster steekwonden te hebben.

Enkele dagen later werd in Egmond aan den Hoef nog een hardloopster aangereden en gestoken. Ze liep een klaplong op, en heeft de afgelopen weken in het ziekenhuis gelegen.

Alle informatie welkom

Concrete tips over de identiteit van de verdachte zijn nog niet binnengekomen, benadrukt de woordvoerder. "Als je informatie hebt, meld je dan, want we zijn de dader nog niet op het spoor. Ook al denk je dat de informatie klein en mogelijk nutteloos is, toch graag melden."