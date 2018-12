Geslaagde operatie Volendam-keeper Michaelis

VOLENDAM - Mitchel Michaelis heeft na een succesvolle operatie het ziekenhuis verlaten. De onfortuinlijke doelman van FC Volendam brak vrijdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-2) zijn jukbeen en oogkas.

Dat gebeurde in de beginfase van het duel toen de 25-jarige Michaelis hard in botsing kwam met Twente-speler Rafik Zekhini. Die kreeg voor de actie een gele kaart van scheidsrechter Van der Eijk.

Via de website van de club laat de keeper weten dat hij dankbaar is voor alle steunbetuigingen die hij heeft gekregen. Het is nog niet duidelijk hoe lang Michaelis uit de roulatie is.

Vrijdag speelt FC volendam in Kerkrade tegen Roda JC. Waarschijnlijk staat dan de 21-jarige Nordin Bakker bij de FC onder de lat. Uiteraard kun je dit duel weer rechtstreeks op de radio volgen bij NH Sport.