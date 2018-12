CoderDojo's in Bibliotheek Hoorn: websites bouwen, programmeren en games maken

HOORN - Vrijwilligers in de Centrale Bibliotheek Hoorn leren kinderen van zeven tot zeventien jaar dit weekend in CoderDojo's programmeren en andere 21e eeuwse vaardigheden.

"Denk dan aan websites bouwen, apps ontwikkelen, games maken, alles kan wat in software kan", laat Milet Verberne van de bibliotheek aan NH Nieuws weten.

21e eeuwse vaardigheden

Kinderen groeien op in een snel veranderende wereld. Omdat de technieken en banen veranderen hebben zij in de toekomst andere vaardigheden nodig, zo vindt de bieb. "Dit noemen we de 21e eeuwse vaardigheden: leren samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen en computational thinking (iets anders dan denken als een computer of leren programmeren, red.) zijn daar een aantal van", aldus Verberne.

Dankzij veel vrijwilligers en landelijke ondersteuning kan de bibliotheek deze bijeenkomsten mogelijk maken. Aan het einde van de dag presenteren alle kinderen wat zij geleerd hebben. Bij de workshops doen er gemiddeld tien tot twaalf kinderen mee, die begeleid worden door drie verschillende vrijwilligers.