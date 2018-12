Deel dit artikel:













Pinstoringen inmiddels verholpen Foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout

NOORD-HOLLAND - De landelijke pinstoring is inmiddels grotendeels opgelost. Door de storing was het vanmorgen lastig om geld op te nemen of te betalen.

Meldingen van de storing kwamen uit het hele land. In de vroege ochtend leverde de storing vooral bij tankstations problemen op. Mensen moesten contant afrekenen.

