Gevelreclame bij Beverwijks verhuurbedrijf afgebrand

BEVERWIJK - Een korte felle brand heeft vannacht de nodige schade veroorzaakt bij transport- en verhuurbedrijf Buko, op het BUKO-bedrijventerrein aan de Binnenduinrandweg in Beverwijk.

Rond middernacht vloog de gevelreclame in brand. De brandweer was snel met een ladderauto en tankautospuit aanwezig, maar kon niet voorkomen dat ook loods zelf beschadigd raakte. Op de plek van het bord is de gevel gedeeltelijk gesmolten en zwartgeblakerd.





Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het pand. Rond 00.45 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Volgens een woordvoerder is de brand 'waarschijnlijk' veroorzaakt door kortsluiting.

Een klein jaar geleden, op 15 december vorig jaar, woedde er brand in een loods op hetzelfde bedrijfsterrein. Toen werden twee werknemers nagekeken vanwege het inademen van rook.