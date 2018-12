Melle Springer: "Als de wedstrijd begint dan zijn het niet je vrienden meer"

ALKMAAR - Melle Springer speelde vrijdagavond tegen Jong AZ een bijzondere wedstrijd. De speler voetbalt inmiddels bij Telstar maar doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam dus een behoorlijk aantal oude bekende tegen.

Veel van die bekenden zijn vrienden van hem. Maar als het eerste fluitsignaal klinkt, telt dat uiteraard even niet meer. "Als de wedstrijd begint dan zijn het niet je vrienden meer. Dan is het gewoon tackelen en alles."

Telstar won de wedstrijd in Alkmaar uiteindelijk met 2-0. Een verdiende zege volgens Springer: "Ik denk dat wij wat meer strijd leverden. We wonnen veel duels. Dat is wel een verschil met de jong teams, want daar draait het toch meer om ontwikkeling."

Na afloop had de oud AZ'er weinig contact meer met zijn oude teamgenoten. "Je ziet die teleurgestelde blikken dus ze zitten niet echt op een praatje te wachten. Maar ik heb ze wel allemaal gedag gezegd", besluit Springer met een glimlach.