Van Iperen: "We hadden de drie punten hard nodig" Foto: Pro Shots/Toon Dompeling

ALKMAAR - Telstar won eindelijk weer eens. Jong AZ werd in Alkmaar met 2-0 verslagen en die winst was erg gewenst, vertelde Donny van Iperen. "We hadden de drie punten hard nodig. We willen voor de winterstop aansluiten bij het linkerrijtje."

Van Iperen woont op een steenworp afstand van het AFAS Stadion, maar verzamelde gewoon in Velsen-Zuid met de ploeg. Hij zorgde er in de tweede helft met een lange sprint voor dat Terell Ondaan zijn tweede treffer van de avond kon scoren. "Dat is goed voor Terell, dat is een spits, die hunkert naar goals en vandaag maakt hij er twee." Lees ook: Ondaan bezorgt Telstar eindelijk weer overwinning