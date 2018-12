Ondaan bezorgt Telstar eindelijk weer overwinning

ALKMAAR - Na twee verliespartijen en een gelijkspel op rij heeft Telstar eindelijk weer een keer gewonnen. Jong AZ werd het slachtoffer van de scoringsdrift van Terell Ondaan, die in het AFAS Stadion in Alkmaar zorgde voor de 0-2 eindstand.

Nadat Zonneveld de eerste kans van Jamie Jacobs had gestopt, ontsnapte Terell Ondaan aan de andere kant aan buitenspel en schoot de 0-1 achter keeper Jasper Schendelaar. Twee minuten later scoorde Ondaan bijna de 0-2 maar Joerie Church kopte zijn inzet voor de doellijn weg.

Afstandsschoten

Na de aanvankelijke stormloop van Telstar kreeg Jong AZ een aantal kansen op de gelijkmaker, hoewel die vooral uit afstandsschoten voort kwamen. Maar iedere keer kon keeper Wesley Zonneveld de bal buiten zijn doel houden. De enige keer dat Jong AZ dicht bij het doel kwam was toen Jamie Jacobs vlak voor de rust de bal van dichtbij over het doel volleerde.

Opnieuw Ondaan

Meteen na de rust was Ondaan dicht bij zijn tweede doelpunt van de avond met een pegel op de lat en later probeerde hij het in de korte hoek, maar ook die poging mislukte. Na ruim een uur spelen lukte het Ondaan dan toch om uit een counter de 0-2 op het scorebord te zetten. Een rush van Donny van Iperen lag aan de basis van het doelpunt.

Tijjani Reijnders had met nog twintig minuten te gaan de kans op de aansluitingstreffer, maar hij schoot vrijstaand recht op keeper Zonneveld af. Aan de andere kant verzuimde Dylan Mertens om op aangeven van de ingevallen Danny van Haaren de wedstrijd definitief in het slot te gooien.

0-2 eindstand

Gescoord werd er niet meer, zodat de eindstand op 0-2 werd bepaald. Telstar staat na de winst op de dertiende plek met 22 punten uit 17 duels. Jong AZ blijft met tien punten op de negentiende plek staan.

Opstelling Jong AZ: Schendelaar; Church, Weigelt, Bakker (Goudmijn/57), Savastano; Kramer, Helmer (Kaandorp/68), Reijnders; Jacobs, Mihalik, Dekker (Taabouni/80)

Opstelling Telstar: Zonneveld; Cabral, v. Huizen, Korpershoek, Brito, Sno (v. Doorm/82); Lynen, Springer (v.Haaren/65), v.Iperen; Mertens, Ondaan (Groot/89)