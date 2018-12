Deel dit artikel:













Alkmaarder breekt record van zwaarste mountainbike-race ter wereld Foto: Pro Shots

ALKMAAR - Een indrukwekkende prestatie van de Alkmaarse Ramses Bekkenk. De 42-jarige renner won afgelopen vrijdag The Munga, de ‘zwaarste mountainbikerace ter wereld’. De non-stop-race werd gehouden in Zuid Afrika en is maar liefst 1074 kilometer lang. Bekkenk wist die afstand af te leggen in iets meer dan vijftig uur en breekt daarmee het record.

De Alkmaarder bleek met overmacht de sterkste, zo schrijft Alkmaar Centraal. Zijn naaste belager Heinrich Visser lag toen 'beest Bekkenk' over de finish kwam ruim veertig kilometer achter, de nummer drie Chris van Zyl zelfs bijna zeventig kilometer. De tijd van Bekkenk bleek goed voor een verbetering van het parcoursrecord met maar liefst acht uur. Lees ook: Ramses Bekkenk wint beachclassic Hoek van Holland - Den Helder "Ik heb enorm naar deze wedstrijd uitgekeken", zo vertelt Bekkenk aan Bikesight. "Even leek ziekte roet in het eten te gooien, maar gelukkig was ik toch op tijd hersteld om me goed op deze wedstrijd voor te bereiden." Voor zover dat mogelijk is, want, zo vertelt Bekkenk, "je wordt namelijk altijd met zaken als honger, kou, dorst en slaap geconfronteerd op momenten die je niet kunt plannen. Gelukkig stond mijn moeder Jolien onderweg op veel posten voor de nodige morele ondersteuning. Voor mij een hele eer om deze race nu op mijn naam te hebben staan." 💬 Whatsapp ons!

