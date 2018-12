Deel dit artikel:













Beau van Erven Dorens is omroepman van jaar Foto: ANP

HILVERSUM - Beau van Erven Dorens is uitgeroepen tot omroepman van het jaar. De presentator kreeg de prijs vandaag uitgereikt in Beeld & Geluid in Hilversum uit handen van de vorige winnaar, Eva Jinek.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Broadcast Magazine. De redactie van het blad laat weten er "geen gewoonte van te maken om de winnaar van de Televizier-Ring ook maar te kronen tot Omroepman van het Jaar. Maar we konden en wilden er ditmaal niet omheen." Lees ook: Beau van Erven Dorens wint Gouden Televizier-Ring Van Erven Dorens verdient volgens de jury alle lof omdat hij "zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. "Hij was verguisd en vergeten, maar is in 2018 weer helemaal opgestaan. Beau bewijst dat integere, betekenisvolle tv niet alleen maatschappelijk effect kan hebben, maar ook commercieel succesvol."