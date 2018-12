Gewonde bij steekpartij in Heemskerk

HEEMSKERK - Bij een steekpartij op het Europaplein in Heemskerk is vanavond iemand gewond geraakt. Dat bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Volgens de woordvoerder is er momenteel een ambulance aanwezig en wordt het slachtoffer nagekeken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Het plein is afgezet voor sporenonderzoek.

Vermoedelijk is het slachtoffer een man, zo meldt een getuige.