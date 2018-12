Syrische autohandelaar is succes in Hoofddorp

HOOFDDORP - Hoewel Bilal Darwish pas vier jaar in Nederland woont, is het de Syrische vluchteling gelukt om in Hoofddorp een succesvolle autohandel op te zetten.

Voor Darwish is het hard werken om zijn autohandel Hoofddorp van de grond te krijgen. Een onderneming opzetten in Nederland blijkt toch lastiger dan in Syrië. Zo zegt hij: "Auto's verkopen in ons land (red: Syrië) is makkelijker dan hier, want een autoverkoper in Nederland moet alles weten over registratie en regelgeving."

Inburgeringscursus

Voor andere vluchtelingen die ook graag een bedrijf willen starten in ons land heeft Bilal Darwish daarom een tip: "Doe zo snel mogelijk de inburgeringscursus en vindt dan zo snel mogelijk een baan."