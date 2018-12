Deel dit artikel:













Huizer (42) aangehouden na inbraak in winkelcentrum Oostermeent Foto: Shutterstock

HUIZEN - Een 42-jarige man uit Huizen is vannacht aangehouden na een inbraak in een winkel in winkelcentrum Oostermeent.

Dat meldt de politie op Twitter. Een getuige had de man zien lopen en ook het politie-onderzoek leidde naar hem. De Huizer - die zich niet zomaar gewonnen gaf - is in zijn woning aangehouden. De politie heeft onderzoek gedaan op de plek van de inbraak, spullen in beslag genomen en de recherche is overdag verdergegaan met het onderzoek. 💬 Whatsapp ons!

