Gulle gift van gemeente Weesp: gratis strooizout voor bewoners

WEESP - De gemeente Weesp is in een gulle bui: zaterdag wordt aan bewoners gratis strooizout uitgedeeld.

Dat zegt gemeente op Twitter. Het zout is bedoeld om de eigen stoep ijs- en sneeuwvrij te houden. "Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn blijft het dan ook mogelijk om over straat te gaan", aldus de gemeente.

Het zout mag tussen 10.00 en 13.00 uur worden opgehaald op de gemeentewerf, Amstellandlaan 120.

Voorwaarde is wel dat de mensen zelf een emmertje meenemen. Ook moeten ze de coupon uit het huis-aan-huisblad WeesperNieuws van komende woensdag meebrengen en afgeven.