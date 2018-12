Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zwaantje schittert weer op gerenoveerd cultuurhuis De Rijp: "Kers op de taart" Foto: De Groene Zwaan

DE RIJP - Nog een klein maandje en dan wordt De Groene Zwaan in De Rijp officieel heropend. Het 'Paradiso van de Polder' is in de afgelopen maanden flink opgeknapt. Vandaag kon het gouden zwaantje weer terug op de nok van de voormalige Lutherse kerk.

Ruim een half jaar geleden begon de fikse renovatie van het Rijper cultuurhuis De Groene Zwaan. Het pand aan de Rechtestraat was ernstig vervallen. Bij regen regende het steevast ook binnen. Lees ook: Crowdfunding voor vervallen cultuurhuis De Rijp: "Het is gewoon een fijn theatertje" Voor de hersteloperatie was veel geld nodig: 400.000 euro. De eerste tienduizenden euro's werden via crowdfunding, benefietconcerten en een veiling bij elkaar geharkt. De resterende tonnen via subsidies van onder meer de provincie en gemeente. Zwaantje

In juli kon het werk aan het dak, muren, kozijnen en goten dan eindelijk van start gaan. Vandaag werden de kenmerkende torentjes en het vergulde zwaantje teruggeplaatst. "De kers op de taart na een lange voorbereiding, vier jaar, en een fantastische restauratie", vindt Peter van Hoogstraten van 'De Zwaan'. Lees ook: Renovatie cultuurhuis De Rijp van start: "Dit is wel even een momentje" "Binnen budget en binnen de tijd", volgens een trotse Peter. "Eind deze week gaan de steigers aan de voorkant weg en op zaterdag 12 januari is de heropening door de wethouder." 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003