Terugkijken: NH Events op de de kerstmarkt in Castricum Foto: NH Nieuws

CASTRICUM - De Sint is nog maar net het land uit of de vele kerstmarkten staan weer op de stoep. Afgelopen zondag bracht NH Events een bezoekje aan de kerstmarkt op camping Geversduin in Castricum. Kijk hier de aflevering terug!