Zwembadeigenaar raadt boze ouders af te protesteren tegen sluiting bad Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Zwembadeigenaar Shiva de Winter heeft boze ouders van kinderen afgeraden te protesteren tegen een mogelijke sluiting van 't Gooische Bad in Hilversum. Dat blijkt uit een brief die hij vrijdag heeft gestuurd: "We zijn van mening dat, door de rust te bewaren, we momenteel meer met de gemeente zullen bereiken dan door het voeren van actie."

Het zwembad dreigt op 1 januari, nog geen halfjaar na de opening, alweer dicht te moeten. De zwemschoolhouder ligt met de gemeente overhoop over de vergunningen. Hij mocht na diverse keren uitstel en stilleggen van de bouw toch zijn zwembad afmaken, maar wel onder de voorwaarde dat de garagehouder vanaf het nieuwe jaar weg zou zijn uit de kelder. Nu dat niet uit lijkt te komen, heeft De Winter vanaf 2019 geen vergunning voor zijn bad. Lees ook: Hagelnieuw zwembad in Hilversum dreigt alweer dicht te moeten Hoewel hij eerst tegenover NH Nieuws aangaf strijdlustig te zijn en woensdag desnoods met ouders wilde protesteren tijdens de gemeenteraadsvergadering, lijkt hij hier nu toch van terug te komen. "Gezien het feit dat huisvesting van de garagehouder via een ander gemeenteorgaan gaat en dus losstaat van de vergunningsverlening voor ons zwembad en het daar vandaan stil blijft, vinden wij het momenteel ongepast tijdens de gemeenteraadsvergadering actie te gaan voeren", zo schrijft hij in een brief aan de ouders van kinderen die bij hem zwemles krijgen. Uitkoop van garagehouder

De zwemschoolhouder zegt in gesprek te zijn met de gemeente over de uitkoop van de garagehouder. "De huidige ontwikkeling hieromtrent is dat we samen met de gemeente bezig zijn te kijken naar een alternatieve locatie voor huisvesting van garagehouder Klokker." Uitgangspunt voor De Winter blijft het openhouden van het bad. NH Nieuws sprak afgelopen februari ook al met zwemschoolhouder De Winter over de 'zwembadrel': 💬 Whatsapp ons!

