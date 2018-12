Deel dit artikel:













Bouwgrond voor huizen in nieuwe Gooise woonwijk Crailo eind 2020 in verkoop Foto: ANP/Inge van Mill

HILVERSUM - De bouwgrond voor huizen in de toekomstige Gooise woonwijk Crailo gaan naar verwachting eind 2020 in de verkoop. Eerst moeten nog zaken als een bestemmingsplan en een milieuplan voor het voormalige defensieterrein worden geschreven en goedgekeurd. Hier worden omwonenden en andere geïnteresseerden via zogenoemde 'ateliergroepen' bij betrokken.

Dat zegt directeur Jan Nieuwenhuizen van GEM Crailo tegen NH Nieuws. De ideeën worden vanavond vanaf 19.15 uur toegelicht tijdens een eerste informatieavond op het terrein van Crailo, bij de Groene Afslag. Lees ook: Strijd om 'Utopiaterrein' Crailo gestreden Het gebied moet een mengeling van natuur, wonen, duurzaamheid en bedrijvigheid worden. De gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren hebben hiervoor de handen ineen geslagen. Nieuwenhuizen verwacht dat er vanavond zo'n honderd mensen naar de informatieavond zullen komen. "Alle belangstellenden, en dus ook omwonenden en toekomstige bewoners, zijn welkom om erbij te zijn", zegt Nieuwenhuizen. Ambitiedocument

Iedereen die wil, krijgt de kans om mee te praten bij het maken van het plan. "Er ligt op dit moment enkel een ambitiedocument, dat ons een richting geeft van wat het moet worden. Net als bij de keuze van het ontwikkelbureau kunnen mensen ook bij het maken van de plannen meepraten. Daarvoor komen zogenoemde 'ateliergroepen' die het komende halfjaar drie à vier keer zullen overleggen met de ontwikkelaars." Omwonenden hebben lang tegen de komst van de nieuwe woonwijk gestreden. Bekijk hieronder een video van de protestacties die NH Nieuws heeft gemaakt (tekst loopt door onder de video):

Het bestemmingsplan is eind volgend jaar geschreven, zo is de hoop, waarna in het voorjaar van 2020 moet zijn goedgekeurd door de gemeenten. Eind 2020 zullen de eerste stukjes bouwgrond naar verwachting zijn verkocht. 💬 Whatsapp ons!

