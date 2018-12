Deel dit artikel:













Ten Dam mijdt mooie Munnikenweg het liefste Foto: NH Nieuws

OUDORP - Omdat zijn kinderen er naar de basisschool gaan rijdt Laurens ten Dam met enige regelmaat over de Munnikenweg in Oudorp. Met de racefiets mijdt hij de kasseienstrook het liefste. Sinds dit weekend is de weg een gemeentelijk monument.

De weg is zeven tot acht eeuwen oud en uniek voor het noorden van Nederland. "Ik kijk er vanuit mijn huis op uit. Het heeft wel wat", zegt Ten Dam die was uitgenodigd voor de officiële fietsdoop. Kijk hier de reportage die NH Sport over de doop maakte. Lees ook: Nooit meer asfalt op de Munnikenweg in Alkmaarse Oudorp