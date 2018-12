Amsterdamse Imke organiseert "adembenemend" kerstdiner voor vluchtelingenkinderen

KOEDIJK - Imke Bos uit Amsterdam heeft een wens. "Dat kinderen die niet thuis kunnen zijn met kerst, toch een adembenemende kerst kunnen vieren." Dankzij een strakke organisatie, gulle giften en veel hulp gaat die wens op 21 december in vervulling komen. Dan schuiven 53 kinderen, voornamelijk vluchtelingen, aan in Koedijk voor een kerstdiner, cadeautjes en een feestavond.

Het plan ontstond ongeveer een maand geleden. "Ik heb zelf vroeger een paar jaar in een pleeggezin gezeten en ik heb dus een speciale band met deze zorggroep", zo vertelt Imke aan NH Nieuws. "Ik ben nu zelfs aan het proberen om een stichting op te zetten. Toen ik daarover met iemand aan het praten was en vertelde over mijn specifieke kerstwens, zei ze: 'dat moet je doen'. En zo geschiedde."

Imke schreef zorginstellingen aan en benaderde Parlan Jeugdhulp in Alkmaar. "Zij lieten weten dat ze wel honderd kinderen hebben die voor het diner in aanmerking komen. Het zijn niet alleen maar pleegkinderen, maar voornamelijk jonge vluchtelingen. Dat zijn natuurlijk ook kinderen die geen thuis hebben hier. Er komen er meer dan vijftig. Echt fantastisch!"

Hulp van buitenaf

Met de hulp van donaties heeft de Amsterdamse zo'n 1.200 euro opgehaald. Dat geld wordt voornamelijk gebruikt om extra cadeautjes te kopen. "Een groot gedeelte wordt gesponsord. Zo doen meerdere Alkmaarse supermarkten mee en hebben flink wat bedrijfjes al kleine presentjes gegeven. Ook de locatie, de Rietschoot in Koedijk, kunnen we grotendeels gratis gebruiken. Ik vind het hartverwarmend om te merken hoeveel mensen hierbij willen helpen."

Voor de kinderen wordt het "hopelijk een avond die ze nooit vergeten", zegt Imke. Naast een kerstdiner met drie gangen worden er tussendoor spelletjes gedaan en komen er twee dj's na het eten nog een feestje bouwen. "Ik hoop dat ze na afloop kunnen zeggen: 'ja, dit is inderdaad 'the most wonderful time of the year'."