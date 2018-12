Deel dit artikel:













Nederlandse datacenterexploitant bouwt vestiging in Hoofddorp Foto: Dataplace

AMSTERDAM - Dataplace, een Nederlandse datacenterexploitant, bouwt een nieuw datacenter in Hoofddorp. Dataplace heeft al vier datacenters op verschillende plekken in Nederland. Met de vijfde locatie wil Dataplace haar positie in de regionale, nationale en internationale datacentermarkt versterken.

Gerben van der Veen, Managing Director van Dataplace: "Dataplace is inmiddels uitgegroeid van een regionale speler naar een datacenterexploitant met een landelijke dekking in Nederland. Met een vijfde vestiging in de regio Amsterdam hebben we een unieke positie voor nationale en internationale klanten die een landelijke dekking willen in Nederland." Ook wil het bedrijf met het nieuwe datacenter voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen, zoals 5G. Het nieuwe datacenter gaat Dataplace Amsterdam heten. De bouw van het datacenter gaat rond januari 2019 van start en naar verwachting opent Dataplace Amsterdam in het derde kwartaal van 2019. Dataplace beschikt nu over datacenters in Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Waalwijk.