Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zeven geldautomaten opengebroken in jachthaven, slechts 20 euro gestolen Foto: Politie

MEDEMBLIK - Zeven geldautomaten zijn dit weekend op de stijgers van de jachthaven in Medemblik opengebroken. De automaten worden gebruikt door ligplaatshouders, die in ruil voor 50 cent stroom uit de kast kunnen gebruiken. De buit was dan ook niet hoog voor de dief.

Een gemaskerde man met legerbroek en zwarte jas heeft zaterdagochtend tussen 6.50 uur en 7.15 uur de geldautomaten van de jachthaven opengebroken. 20 euro

De havenmeester laat aan NH Nieuws weten dat de dief goed zichtbaar is op de camerabeelden. "Op de camerabeelden is te zien dat de man de kasten openbrak in hoop veel centjes te vinden. Alleen waren de automaten niet lang daarvoor geleegd, hij zal dus maximaal 20 euro gevonden hebben." Lees ook: Dode man gevonden in haven van Medemblik Dure schade

Volgens de havenmeester lopen de kosten van de gemaakte schade flink op. "De deuren zijn gemaakt van roestvrij staal, die kunnen niet teruggebogen worden en moeten nu vervangen worden." Gevaarlijke situaties

Omdat er veel elektra in de kasten zit is het belangrijk dat de deuren snel vervangen worden. In combinatie met de regen kunnen er anders gevaarlijke situaties ontstaan. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten weinig informatie te hebben. Mochten er getuigen zijn dan kunnen die zich bij de politie melden. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003