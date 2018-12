ZV De Zaan wint Zaanse waterpoloderby

KROMMENIE - Na negen jaar is de Zaanse waterpoloderby tussen ZV De Ham en ZV De Zaan weer terug in de eredivisie. Een spektakel waar veel waterpololiefhebbers op af komen.

Historie

Drie jaar geleden werd de derby nog een divisie lager gespeeld en toen was het ZV De Ham dat tweemaal met de overwinning aan de haal ging. Deze editie verliep echter minder goed voor ZV De Ham.

De wedstrijd

Al vroeg in de wedstrijd keken ze tegen een 0-3 achterstand aan en in het tweede kwart werd dat zelfs 1-7. In het derde kwart verkleinden ze de achterstand iets naar 5-10, maar het echte slotoffensief ging pas in het laatste kwart van start. Ze wisten terug te komen tot 10-11 maar met nog één minuut op de klok maakte de Kroaat Luka Jovanovic er voor ZV De Zaan 10-12 van.