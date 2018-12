John van den Brom weg bij AZ, Arne Slot wordt nieuwe trainer

ALKMAAR - Trainer John van den Brom vertrekt aan het eind van het seizoen bij AZ. Hij wordt volgend seizoen opgevolgd door Arne Slot, nu nog assistent-trainer. Dat meldt de Alkmaarse voetbalclub in een persbericht.

Volgens AZ is "in gezamenlijk overleg met de club besloten om de wegen te scheiden".

Langstzittende trainer

Van den Brom is bezig aan zijn vijfde seizoen en is inmiddels de langstzittende trainer in de Alkmaarse historie. Dit voetbaljaar zijn de prestaties minder en nemen de kritieken toe. Afgelopen weekend meldde het Algemeen Dagblad dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in Alkmaar.

"Ik ben trots dat ik als langstzittende trainer de boeken in ga", meldt AZ namens Van den Brom in een persbericht. "De afgelopen vijf jaar heb ik mooie seizoenen beleefd bij AZ. Maar het is nog te vroeg om terug te blikken. Vanaf heden gaat de focus weer op dit seizoen. We gaan er de komende maanden alles aan doen om het seizoen AZ-waardig af te sluiten."

De geruchten over het vertrek van Van den Brom deden vanochtend al de ronde, maar zowel Van den Brom als AZ gaven na de maandagtraining geen tekst en uitleg.

Reactie supporters

Voor de supporters van AZ is het geen grote verrassing, laat een bestuurslid van supportersvereniging Victoria Alkmaar weten. "Maar het is wel vrij vroeg, normaal komt zulk nieuws pas na de winterstop. Van den Brom heeft het goed gedaan, maar je zag wel dat de mensen er de laatste tijd een beetje klaar mee waren."

De vereniging sprak zich ook uit over nieuwe hoofdtrainer Arne Slot. "Het was al de verwachting dat hij ooit hoofdtrainer zou worden. De meeste reacties van supporters zijn wel positief. Laat maar zien, we zijn benieuwd."