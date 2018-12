Rechtbankzittingen straks ook in stadhuis Hoorn

HOORN - Na een succesvolle proefochtend zullen er vanaf januari zittingen van rechtbank Noord-Holland op het stadhuis in Hoorn gehouden worden. Dat scheelt voor inwoners in reistijd en kosten.

Inwoners uit de regio kunnen straks voor een zitting van de kantonrechter (waaronder met name schuldenbewind) terecht op het stadhuis. De samenwerking tussen de rechtbank en gemeente Hoorn moet het voor de inwoner makkelijker maken volgens wethouder Kholoud Al Mobayed: "Als iemand in bewindvoering zit en naar de rechtbank gaat, moeten er nog extra kosten worden betaald om er te komen. Als we het gewoon hier kunnen regelen, doen we dat graag."

Eind november werd er een succesvolle 'proefochtend' gehouden. Eens in de twee weken zal er in de oude trouwzaal op het stadhuis een zitting plaatsvinden. De wethouder heeft nu al de wens om de samenwerking verder uit te breiden: "Mijn ambitie is om te kijken of we nog meer kunnen doen. Dat we ook nazorg kunnen geven."

Vanaf januari 2019 zullen de eerste zittingen op het stadhuis gehouden worden.