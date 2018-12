'Hoorn the place to bee' wil meer biodiversiteit in de gemeente

HOORN - Stichting stadslandbouw Hoorn wil samen met bedrijven en burgers de leefomgeving van de honingbij en wilde bij in Hoorn verbeteren. Dit gaan ze doen met het initiatief 'Hoorn the place to bee'.

De stichting vindt het belangrijk om de bijen te koesteren en schrijft in een persbericht: "Het aantal bijen en andere insecten is de afgelopen jaren drastisch achteruit gegaan. Deze dieren zijn een cruciaal onderdeel van ons ecosysteem." Om de biodiversiteit van de stad te vergroten en de bijen te helpen heeft de stichting 'Hoorn the place to bee' in het leven geroepen.

Achteruitgang biodiversiteit

De gemeente heeft afgelopen twee jaar veel planten en struiken weggehaald en vervangen door gras. Volgens stichting standslandbouw Hoorn is hierdoor is de biodiversiteit flink achteruit gegaan. De bewoners willen meer kleur, door het gras te vervangen door bloemen is dier en mens blij is 'Hoorn the place to bee' van overtuigd.

Met de actie 'Plant jij er een bij' heeft de stichting nu al 2.765 euro bij elkaar verzameld. Vrijdag gaat Stadslandbouw op het groen Kapitaal congres het project pitchen. Hiermee hopen ze nog meer geld op te halen.

"Doel van ons project is struiken en heesters te planten die goed zijn voor de bijen en insecten en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit", aldus de stichting. Samen met de gemeente zijn er plekken gevonden waar dit project goed uitgevoerd kan worden.