Arjan Robben woensdag niet tegen Ajax

AMSTERDAM - Ajax heeft woensdag een gevaarlijke tegenstander minder tegenover zich. Arjen Robben keek er erg naar uit, maar een onwillige zenuw in zijn bovenbeen voorkomt dat hij mee kan doen in het Champions Leagueduel tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Als een wonderbaarlijke genezing uitblijft, moet de aanvaller van Bayern München de wedstrijd op tv volgen. "Het is zeer onwaarschijnlijk dat ik kan meedoen", zegt Robben tegen de NOS. "Want het gaat niet goed." Dat is goed nieuws voor linksback Nico Tagliafico, die dus de snelle Robben niet tegenover zich krijgt.

De 34-jarige Groninger, bezig aan zijn laatste jaar bij Bayern, kwam eind november voor het laatst in actie. In de Champions League tegen Benfica maakte hij toen twee karakteristieke doelpunten (5-1). "Ik heb toen echt een heerlijke wedstrijd gespeeld, maar daarna begon ik steeds meer klachten te krijgen. En die zijn tot op heden niet verdwenen." De oorzaak is een tik op een zenuw in zijn bovenbeen. "Dat heeft tijd nodig om te herstellen. Het kan goed zijn dat het nog wel eventjes duurt. Of het moet ineens wonderbaarlijk snel beter gaan, maar dat verwacht ik niet."

De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena gaat woensdag om 21.00 uur van start. De O19-elftallen van de clubs spelen 's middags om 16.00 uur tegen elkaar op De Toekomst in het kader van de UEFA Youth League.