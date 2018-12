Deel dit artikel:













WOII-granaat Amstelveens weiland gisteren tot ontploffing gebracht Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

AMSTELVEEN - De handgranaat die gisteren in een weiland aan de Amsteldijk in Amstelveen is gevonden, is later op dezelfde plek tot ontploffing gebracht door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

Volgens een woordvoerder van Defensie ging het om een Nederlandse scherfgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief werd aangetroffen tijdens een archeologisch onderzoek. Lees ook: Archeologen vinden WOII-granaat tijdens opgravingen in Amstelveens weiland

