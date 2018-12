Olympisch kampioen windsurfen Van Rijsselberghe start eigen festival op Texel

TEXEL - Tweevoudig olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe start zijn eigen watersport- en muziekfestival op Texel. De eerste editie van Waves vindt plaats van 19 tot en met 23 juni 2019 bij strandpaviljoen Paal 17.

Het festival biedt een programma dat bestaat uit een Grand Prix foil windsurfen, foil kitesurfen, freestyle kiten en een kite downwinder. Voor bezoekers zijn er ook nog andere water- en strandactiviteiten.

Van Rijsselberghe, geboren in Den Burg, is festivaldirecteur. Hij zal de komende edities ook deelnemen aan activiteiten. "Ik vind het spelletje op het water nog te leuk om te stoppen", zegt hij in een persbericht.

Verder biedt het festival ook een muzikale line-up. Er zijn al vier artiesten bekendgemaakt die zullen optreden: Wulf, RONDÉ, Jeangu Macrooy en La Pegatina.