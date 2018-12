Deel dit artikel:













Elf vogels met olie in verendek aangetroffen op Texelse stranden Foto: Ecomare Foto: Ecomare Foto: Ecomare

TEXEL - Sinds zaterdag zijn er op Texelse stranden en in Den Helder meerdere vogels met olie in de veren aangetroffen. De stroperige substantie neigt naar stookolie, maar waar die exact vandaan komt, is niet bekend.

In totaal gaat het om negen zeekoeten, een alk en een jan-van-gent, schrijft Ecomare op haar website. De vogels werden langs de hele Texelse kust gevonden, maar ook in Den Helder zijn twee zeekoeten met olie aangetroffen. Langs de rest van de Noord-Hollandse kust zijn nog geen olieslachtoffers gevonden. Lees ook: Grote oefening oliebestrijding rond Waddenzee Nadat de eerste besmeurde vogels bij Ecomare waren binnengebracht, alarmeerde Hoofd Dierverzorging Mariëtte Smit onmiddellijk de Kustwacht en de gemeente Texel, die nog geen berichten van een olie-incident hadden binnengekregen. De Kustwacht was op het moment van de melding toevallig bezig met een inspectievlucht, maar heeft geen olievlek kunnen ontdekken.



Zwerfvuil

Voordat de vogels kunnen worden gewassen, moeten ze tot rust komen en aansterken. Dat geldt des te meer voor de jan-van-gent, die behalve olie in zijn veren ook zwerfvuil om z'n snavel had. Om hun vochtbalans op peil te brengen krijgen de vogels van Ecomare een oplossing van zout en mineralen toegediend. Ecomare verwacht dat de vogels over een paar dagen in bad mogen. Besmeurde vogel gevonden?

Wie op Texel een of meerdere besmeurde vogels aantreft, wordt gevraagd contact op te nemen met Ecomare op telefoonnummer 0222-317741.

