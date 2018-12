Deel dit artikel:













Doel KLM in zicht met ruim 31 miljoen passagiers Foto: NH Nieuws/Doron Sajet

HAARLEMMERMEER - KLM lijkt het beoogde aantal passagiers in 2018 te gaan halen. Dat meldt topman Pieter Elbers. In november had de luchtvaartmaatschappij 3 procent meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

"De positieve trend in de KLM-vervoercijfers zet ook in de tweede maand van het vierde kwartaal door", zegt Elbers. "Inclusief de maand november heeft KLM de afgelopen maanden in totaal 31,5 miljoen passagiers aan boord. Hiermee komt het behalen van ons doel, 34 miljoen KLM-passagiers in 2018, goed in zicht." De bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg met 1,2 procent naar 87,7 procent. Dezelfde positieve trend was zichtbaar bij Transavia, waar eveneens een hogere bezettingsgraad was.