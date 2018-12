Geen reactie Van den Brom na training op vertrek

ALKMAAR - Een camerateam en een paar journalisten waren aanwezig bij de maandagtraining van AZ, maar John van den Brom wilde niet reageren na afloop op de verhalen dat hij zou vertrekken aan het eind van het seizoen.

Van den Brom is bezig aan zijn vijfde seizoen en is inmiddels de langstzittende trainer in de Alkmaarse historie. Dit voetbaljaar zijn de prestaties minder en nemen de kritieken toe. Afgelopen weekend meldde het Algemeen Dagblad dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in Alkmaar. Zowel Van den Brom als AZ gaven na de training geen tekst en uitleg.

