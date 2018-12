Deel dit artikel:













Nicolette pleit voor drugsvoorlichting op scholen: "Je kind aan drugs verliezen is horror" Foto: NH Nieuws

VELSERBROEK - De dochter van Nicolette Koopen uit Velserbroek overleed in 2016 na het gebruiken van xtc. Met haar stichting Team Daniëlle geeft Nicolette nu voorlichtingen op scholen. Ook is ze in gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis van volksgezondheid over haar wens om drugsvoorlichting een vaste les in het voortgezet onderwijs te maken.

Op een zaterdagavond in juli krijgt Nicolette een telefoontje dat haar oudste dochter is opgenomen in het ziekenhuis. "De dokter vroeg mij meteen: heeft uw dochter drugs gebruikt?" Nicolette reageerde vol ongeloof. "Drugs? Nee dat doet ze niet. 'Nou', zei de dokter, 'wij denken van wel'. Toen namen ze bloed bij haar af en na een uur kwam de uitslag: MDMA en amfetamine. Daniëlle had op dat moment 42,7 graden koorts en een hartslag van 168." Lees ook: Moeder die dochter verloor door xtc reageert op dood meisje: "We moeten bewuster worden" 24 uur later gaat de toestand van Daniëlle nog verder achteruit en moet ze worden overgebracht naar Leiden voor een levertransplantatie. Tijdens de operatie wordt duidelijk dat de artsen niets meer voor haar kunnen doen. Je kind aan drugs verliezen

Danielle sterft op 21-jarige leeftijd in de armen van haar moeder. Nicolette: "Je kind aan drugs verliezen is echt horror. Daar ga je echt op een hele akelige manier aan dood." Lees ook: Eerbetoon aan overleden Lisa (17): vlaggen halfstok in geboortedorp Dirkshorn Tijdens de presentaties deelt Nicolette het verhaal van haar dochter. "Ik kan de kinderen alleen mijn verhaal geven en mogelijk zo behoeden voor datgene wat mijn Danielle is overkomen." De reacties zijn vaak hartverwarmend en veel jongeren zijn ook eerlijk en openhartig tegen haar. Drugsvoorlichting als vaste les

Het zet de kinderen aan het denken, zegt Nicolette. Door die gesprekken komt ze tot de conclusie dat voorlichting over drugs bij de vaste lessen zou moeten horen. Inmiddels heeft ze hierover een eerste gesprek met staatssecretaris Paul Blokhuis gehad. Blokhuis en minister van justitie Ferdinand Grapperhaus hebben toegezegd een keer mee te gaan naar een van haar presentaties. 💬 Whatsapp ons!

