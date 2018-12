Papierfabriek stuurt 20 procent personeel de laan uit

VELSEN-NOORD - Bij papierfabriek Crown van Gelder in Velsen-Noord worden 54 personeelsleden ontslagen. Het bedrijf, dat begon als producent van krantenpapier, kampt met teruggelopen inkomsten als gevolg van de digitalisering.

Nu werken er nog 300 mensen bij het bedrijf. De medewerkers hebben het slechte nieuws vanmiddag te horen gekregen. Van de mensen die hun baan verliezen, hebben er twintig een vast contract, de rest heeft een tijdelijk contract of is uitzendkracht.

Miklas Dronkers, directeur van het bedrijf, laat aan NH Nieuws weten waarom de reorganisatie nodig is. "De prijs van de grondstof om papier te maken is de afgelopen twee jaar met 60 procent gestegen. Dat is een enorme stijging en een belangrijk deel van onze kostprijs. Als gevolg daarvan hebben we, vooral het afgelopen jaar, de prijzen flink verhoogd. En als gevolg daarvan is er sprake van een afnemende vraag, vooral binnen het segment grafisch papier, dat gevoelig is voor digitalisering. Dit leidt dus tot versnelde vermindering van vraag naar deze soort papier."

Hij betreurt de ontslaggolf, maar benadrukt dat hij nodig is voor een gezonde toekomst. "We hebben twee papiermachines. Daarvan wordt een machine een deel van de tijd afgeschakeld. Die staat dan stil. Dat betekent dat we het met een kleinere organisatie kunnen doen. En ook móeten doen. We hebben geïnvesteerd in de toekomst en zijn er klaar voor, maar helaas wel met een kleinere organisatie."