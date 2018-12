De Peiling: Geen 18, geen druppel?

NOORD-HOLLAND - Ondanks allerlei campagnes wordt er door jongeren onder de 18 nog steeds flink gedronken. Wat denk jij? Is dat niet te stoppen of een kwestie van stevig opvoeden?

Volendam

Jongeren in Edam en Volendam beginnen gemiddeld zo'n twee jaar eerder met drinken dan tieners elders in het land. Ze komen bij elkaar in zogenoemde 'zitjes'. Zo heten de huisfeestjes met veelal minderjarige jongeren zonder ouderlijk toezicht in Volendam. Van de 14-jarigen in Edam-Volendam drinkt 42,8 procent maandelijks, landelijk is dat 23,7 procent.

IJslandse methode

De gemeente Volendam overweegt een baanbrekende methode uit IJsland te gaan uitproberen. In IJsland is het aantal jongeren dat maandelijks dronken was, tussen 1998 en 2016 teruggebracht van 42 naar 5 procent. Niet door straffen uit te delen, maar door tieners bezig te houden met gratis alternatieve activiteiten, ouders te stimuleren om tijd met hun kind door te brengen en de alcoholleeftijd te verhogen naar 20 jaar.

Groepsdruk

Sociaal wetenschapper Ina Koning van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar drank onder jongeren in Volendam. Ze is zelf Volendamse en zegt in het Algemeen Dagblad dat de groepsdruk in Edam-Volendam een grote rol speelt. "Daardoor zijn ouders soms toleranter dan ze zouden willen. Ze zijn bang dat hun kind buiten de boot valt als zij geen alcohol schenken bij een zitje."

Drinkende ouders

Bovendien zijn de ouders volgens Koning zelf ook vaak geboren en getogen in Edam-Volendam. Dat betekent dat ouders elkaars voorgeschiedenis kennen. "Als je strenger bent dan andere ouders kunnen ze zeggen: Hoe oud was jij dan toen je begon met drinken?''

Slogan

Donderdag stemt de Volendamse gemeenteraad waarschijnlijk in met het plan van aanpak, dat vanaf januari 2019 ingevoerd moet worden. Met de slogan: 'Het is niet wat de gemeente voor u kan doen, maar het is wat u kunt betekenen voor uw gemeenschap', vraagt de politiek de bewoners om zelf in actie te komen.

Wat denk jij?

