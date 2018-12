Deel dit artikel:













Irene Schouten dit seizoen onverslaanbaar Foto: ANP/Vincent Jannink

ALKMAAR - Acht uit acht voor Irene Schouten dit seizoen, de Andijkse heeft tot nu toe elke marathon waar ze aan de start stond gewonnen. Ook in Alkmaar was Schouten weer overtuigend de sterkste in de sprint tussen een kopgroep van negen vrouwen.

De moed zou de concurrentie inmiddels toch in de schoenen moeten zijn gezonken nu de wedstrijden in de Marathon cup steevast eindigen met Schouten die als eerst over de Finish komt. Lisa van der Geest, nummer twee in Alkmaar, blijft toch positief. "Ik ben al heel blij met hoe het vandaag ging, ik kom weer een stapje dichterbij dus nu is de volgende stap het haar weer echt moeilijk te maken" aldus van der Geest. NK Marathon Schouten zelf weet ook dat deze reeks overwinningen niet kan blijven voortduren maar hoopt de reeks toch nog minimaal met één wedstrijd te verlengen. "De eerstvolgende wedstrijd waar ik start is het NK dus ik hoop niet dat het dan eindigt. Maar ik weet ook dat ik er nu extra van moet genieten want dit blijft niet zo doorgaan." Lees ook: Schouten wint schaatsmarathon in Alkmaar