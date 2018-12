Gooise bibliotheken vandaag opengesteld voor briefschrijvers Amnesty

NOORD-HOLLAND - Op initiatief van Amnesty International hebben meerdere bibliotheken in 't Gooi vandaag - de Dag van de Rechten van de Mens - hun deuren opengezet voor iedereen die een brief wil schrijven om vrouwelijke activisten een hart onder de riem te steken.

In het Gooi wordt dit gedaan in Bussum, Eemnes, Loosdrecht, Muiden, Naarden en Weesp. De aftrap werd zaterdag al gegeven in Bussum, en vandaag kunnen daar wederom brieven worden geschreven. De brieven zijn voor mensen die onrecht is aangedaan en in gevangenissen zitten of te maken hebben met geweld.

Er wordt dit jaar dus specifiek geschreven voor vrouwelijke activisten. Amnesty International weet dat mensenrechtenverdedigers wereldwijd het sowieso moeilijk hebben, maar vaak is de situatie voor vrouwen schrijnender dan voor mannen. Zo krijgen vrouwen vaker dan mannen te maken met (seksuele) intimidatie, lastercampagnes en verkrachting.

De bibliotheken in 't Gooi besteden op bepaalde tijden aandacht aan de zaak. Een overzicht van de tijden:

Bussum: 14.00-18.00 uur

Eemnes: 10.00-16.00 uur

Loosdrecht: 10.00-20.00 uur

Muiden: 10.00-20.00 uur

Naarden: 14.00-18.00 uur

Weesp: 10.00-22.00 uur

Om het gezellig te maken, treden in Weesp in de avond verschillende musici op.