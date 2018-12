Deel dit artikel:













Büchli in selectie wereldbeker Londen Foto: ANP/Paul Raats

PAPENDAL - Matthijs Büchli is de enige Noord-Hollandse renner in de nationale sprintselectie voor de wereldbeker in Londen die van 14 tot en met 16 december wordt gehouden. Büchli kwam in de afgelopen wereldbekers nog uit voor het team Beat Cycling. In de duurselectie zijn Amy Pieters en Yoeri Havik opgenomen.

De selectie van de mannen

Teamsprint: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland

Sprint: Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland

Keirin: Matthijs Büchli De selectie van de vrouwen

Teamsprint : Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx

Sprint: Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw

Keirin: Laurine van Riessen In de duurselectie van de vertrekkende coach Peter Schep zijn de Haarlemse Amy Pieters en Yoeri Havik uit Avenhorn opgenomen.