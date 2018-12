Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alkmaarse brug en Hilversumse citymarketing door de mangel in Kanniewaarzijn Foto: Kanniewaarzijn/NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - De gemeenten Alkmaar en Hilversum worden binnenkort besproken in het televisieprogramma Kanniewaarzijn van omroep BNNVARA. Het gaat bij Alkmaar om de beruchte Victoriebrug die al maanden vanwege mankementen buiten gebruik is, terwijl in de rubriek 'Weggegooid geld' wordt afgerekend met de Hilversumse citymarketing.

Fractievoorzitter Willem Peters van Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS) is vorige week door de programmamakers geinterviewd over de problemen met de Victoriebrug, weet mediapartner Alkmaar Centraal. Lees ook: Alkmaar sluit Victoriebrug voor fietsers en voetgangers voor minimaal half jaar "De specialisten hebben geconstateerd dat de verbinding tussen de oevers en de brugconstructie niet stabiel is", aldus Peters voor de camera. "Door de instabiliteit zijn de oevers gaan bewegen. De bovenop de oevers gelegen brugdelen bewegen mee en schuiven nu langzaam maar zeker naar het midden van het Noordhollands Kanaal. Door die verplaatsing kan de brugklep niet meer worden gesloten." De gemeente gaat het probleem onderzoeken. "Maar het is nu al zeker dat er dure reparaties uitgevoerd moeten worden om de brug weer goed te laten functioneren." Weggegooid geld

Er wordt in de rubriek 'Weggegooid geld' aandacht besteed aan de citymarketing van Hilversum. Zo komen onder meer de Media Mile en de pratende prullenbakken langs in de rubriek die gaat over mislukte gemeentelijke uitgaven. De beelden over Hilversum worden op 18 december uitgezonden; Alkmaar komt in 2019 aan bod. Bekijk hieronder beelden uit 2016, toen het programma vraagtekens zette bij een Alkmaars fietspad, dat slechts driehonderd meter lang was, maar wel het duurste van Nederland was. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003