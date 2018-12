Deel dit artikel:













VIDEO: Dit was de Finder Darts Masters 2018 Foto: Sander Kaaij

EGMOND AAN ZEE - Het was weer een spectaculaire editie van de Finder Darts Masters. Het leek er heel even op dat we bij de heren een Nederlandse winnaar zouden krijgen, maar het werd toch opnieuw de Engelsman Glen Durrant. Maar er gebeurde nog veel meer.

Bekijk hierboven de compilatie van drie dagen darts in Egmond aan Zee. Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.