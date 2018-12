Verfilming van Sylvia's boek 'De jacht op mijn verkrachter' volgende week op tv

HOORN - In de nacht van 16 oktober 2016 werd de toen 27-jarige Sylvia Veld uit Hoorn door de Somalische Mohammed M. verkracht in de bosjes. Sylvia voelde zich niet serieus genomen door de politie en besloot daarom zelf naar hem op zoek te gaan. Haar ervaringen tekende ze op in 'De jacht op mijn verkrachter' en dat boek is nu verfilmd. Het eindresultaat wordt op 17 december uitgezonden op NPO3.

Na een avond stappen wordt Sylvia aangesproken door een man die haar wel naar huis wil fietsen. Ze gaat in op zijn aanbod, maar dat blijkt een beslissing die haar leven voorgoed heeft veranderd, vertelde Sylvia eerder aan NH Nieuws.

"Opeens zag ik dat we de verkeerde kant op gingen. Ik stapte af, en toen opeens ging het licht uit. Toen ik bij kwam lag ik in de bosjes en lag hij bovenop me en kneep mijn keel dicht. Ik dacht: ik ga dood, dit was het", vertelt Sylvia.

Afpoeieren

De volgende ochtend doet ze aangifte, maar voelt zich afgepoeierd door de dienstdoende agenten. Sylvia besluit dan om haar verkrachter zelf op te sporen. Omdat de man haar telefoon heeft meegenomen, kan ze via 'Find My iPhone' achter de verblijfplaats van de dader komen. Echter als ze haar persoonlijke recherchewerk met de politie deelt, wordt er wederom niets mee gedaan

Sylvia voelt zich machteloos en besluit verder te gaan met haar zoektocht. Als ze erachter komt dat hij haar datingapp gebruikt, probeert ze hem te 'verleiden', om zo achter zijn adres te komen. Nadat hij haar foto's heeft gestuurd, weet ze het zeker: hij is haar verkrachter.

"Hij wilde gelijk afspreken, dus ik vroeg hem om zijn adres, en dat gaf hij. En toen dacht ik: ik heb hem. Zeker toen hij ook nog een foto stuurde van zichzelf." Ze deelt de infomatie weer met de politie, maar opnieuw blijft het stil.

Land uitgezet

Uiteindelijk wordt de Somalische Mohammed M. op 27 februari, ruim vier maanden na de verkrachting, gearresteerd en later veroordeeld tot anderhalf jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot verkrachting. Dat Sylvia daadwerkelijk verkracht is, kan niet worden bewezen, maar voor poging tot verkrachting is voldoende bewijs, oordeelt de rechter. De dader moet het land verlaten, maar of hij daadwerkelijk is vertrokken, is niet bekend.

"Ernstige misdrijven kunnen niet zonder gevolgen voor een asielvergunning zijn", zei fractievoorzitter VVD Klaas Dijkhoff destijds. "Nu dit vonnis onherroepelijk is geworden, starten we met een procedure om de vergunning in te trekken. Zodra dit is afgerond zal de procedure tot gedwongen uitzetting worden opgestart."

In maart dit jaar verscheen haar boek "De jacht op mijn verkrachter" waarin zij haar verhaal doet. Het boek is verfilmd en wordt volgende week op NPO3 uitgezonden.

