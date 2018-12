Deel dit artikel:













Drukke ochtendspits wordt nog drukker: ongelukken met vier auto's op A7 en A9 Foto: Rijkswaterstaat

NOORD-HOLLAND - Rijkswaterstaat voorspelde het een uur geleden al: het eind van de ochtendspits was volgens de wegbeheerder nog lang niet in zicht. Ze krijgen gelijk, want zojuist zijn zowel op de A7 als op de A9 vier auto's op elkaar gebotst.

Op de A7 ging het mis bij Wijdewormer, in de richting van Zaanstad. Omdat de linkerrijstrook is afgesloten, staat er zeven kilometer file, die ruim een kwartier vertraging oplevert. Het ongeluk op de A9 gebeurde tussen knooppunt Velsen en knooppunt Rottepolderplein. Ook daar is de linkerrijstrook dicht, waardoor het verkeer over een afstand van vijf kilometer vaststaat.



Eerdere ongelukken

Eerder vanochtend ging het mis op de A1 bij Hilversum-Noord, waar een vrachtwagen betrokken was bij een ongeval. Bij Blaricum botste een automobilist Eerder vanochtend ging het mis op de A1 bij Hilversum-Noord, waar een vrachtwagen betrokken was bij een ongeval. Bij Blaricum botste een automobilist achterop een gestrande auto , en ook op de A10 is het hommeles vanochtend. Lees ook: Ongelukken veroorzaken files in de provincie Door een ongeval bij knooppunt Amstel zijn daar drie rijstroken dicht, waardoor het verkeer vanaf Volendam over een afstand van tien kilometer vaststaat. Rijkswaterstaat sprak eerder vanochtend van een 'pittige maandagmorgen'. Volgens de ANWB is de maandagochtendspits vandaag 'geen pretje': "Het regent aanrijdingen, en in heel Nederland meer dan 700 kilometer file." 💬 Whatsapp ons!

