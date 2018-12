Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Winter klopt weer op de deur: temperaturen rond het vriespunt en natte sneeuw op komst Foto: Shutterstock

NOORD-HOLLAND - We kunnen ons maar beter wat dikker gaan aankleden, want het wordt kouder deze week. Bovendien is er zaterdag kans op natte sneeuw.

Vandaag hebben we te maken met een onstabiele lucht en vallen er buien. Daarbij kan het ook hagelen en is er kans op onweer, zo meldt NH-weerman Jan Visser. Tussen de buien door laat de zon zich zien. Het wordt 8 graden. Morgen is het droog en blijft de middagtemperatuur 8 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik flink onderuit. Het wordt dan 3 tot 4 graden. Vrijdag wordt het nog een stuk kouder. De temperaturen zakken tot rond het vriespunt en 's nachts is er sprake van lichte vorst. De dag erop valt natte sneeuw. "Maar echt wit wordt het voorlopig niet", besluit Jan. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003