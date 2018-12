Snackbar in Alkmaar mag niet met elektrische autootjes bezorgen

ALKMAAR - Het Alkmaarse raadslid Willem Peters is het er niet mee eens dat Snackhouse LOBO uit Oudorp geen vergunning heeft gekregen om met elektrische auto's in de Alkmaarse binnenstad te bezorgen.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. De aanvraag om de auto's langs de Grote Kerk, Ritsevoort en Gedempte Nieuwesloot te laten rijden werd afgewezen door het college. Peters wil nu graag van het college weten wat de reden hiervoor is.



Hij vindt het een slecht idee dat LOBO met brommers moet gaan bezorgen. Peters begrijpt dat er aan vervoer en transport in de binnenstad strenge regels hangen, maar ziet wel in dat nieuwe vormen van vervoer duurzamer worden.

Het is volgens hem daarom een goed idee om de Alkmaarse regelgeving onder de loep te nemen.