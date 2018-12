Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handbalsters stap dichter bij Parijs na zege op Roemenië Foto: ANP/Henk Seppen

NANCY - De Nederlandse handbalsters zijn door een 29-24 overwinning op Roemenië in de twee ronde van het EK al een stap dichter bij de halve finales in Parijs. De ploeg moest dat vanaf de zevende miuut doen zonder aanvoerder Nycke Groot, die ongelukkig de knie van Debby Bont op haar achterhoofd kreeg bij een aanval en niet meer terugkwam in de wedstrijd. Ze heeft waarschijnlijk een hersenschudding.

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen kende een droomstart tegen het sterke Roemenië en kwam met 3-0 voor. Nadat Groot het veld moest verlaten met wat eruit ziet als een hersenschudding ving het team dat verlies meer dan knap op en wist bovendien de Roemeense vedette Cristina Neagu af te stoppen. Roemenië herstelde zich nog wel van de eerste achterstand en kwam weer op gelijke hoogte. Maximale voorsprong acht punten

Oranje leidde bij de rust met 11-10 en liep meteen na de rust verder uit door een aantal goede scores van Estavana Polman en de Volendamse Debby Bont naar 17-12 en een maximale voorsprong van acht punten bij 21-13. Ook keepster Tess Wester uit Heerhugowaard speelde weer een hoofdrol. Zij hield 42 procent van de Roemeense schoten tegen en werd uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd. De jarige Bont was samen met Lois Abbingh met zes doelpunten topscorer. Leiding in groep II

De vierde overwinning betekende dat Oranje de leiding nam in groep II. Nederland nam al vier punten mee naar de tweede ronde uit de de eerste poulewedstrijden. Dinsdag om 21.00 uur is Noorwegen de volgende tegenstander. Als Oranje wint of gelijkspeelt tegen de Noren zijn ze al zeker van de halve finales. Woensdag volgt dan ook nog het duel tegen Duitsland.