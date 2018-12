Robert Eenhoorn in Hall of Fame Honkbalbond

NIEUWEGEIN - AZ's algemeen directeur Robert Eenhoorn is opgenomen in de eregalerij van het Honkbal en Softbal Museum in het Pim Mulier Stadion in Haarlem.

Eenhoorn was een van de beste Nederlandse honkballers. Hij debuteerde in 1984 bij het Rotterdamse Neptunus. Via Haarlem Nicols maakte hij in 1990 de overstap naar het Amerikaanse honkbal-walhalla, waar hij uitkwam voor de New York Yankees, de Anaheim Angels en de New York Mets.Na het afsluiten van zijn imposante spelersloopbaan tijdens de Olympische Spelen van Sydney 2000, maakte hij furore als coach van Neptunus, met drie landstitels op rij.

Wereldtitel

Daarna werd hij coach en vervolgens technisch directeur van de KNBSB. De kroon op zijn werk was het in 2011 door de nationale ploeg in de wacht slepen van de wereldtitel honkbal door aartsrivaal Cuba in de finale te verslaan. In 2007 deelde hij bij de nationale sportverkiezing van NOC*NSF samen met Foppe de Haan de titel "Sportcoach van het Jaar".

Gelijk met Eenhoorn is scheidsrechter Fred van Groningen Schinkel ook opgenomen en de eregalerij. Hij leidde ruim vijftig jaar honkbalwedstrijden, in totaal 2673 duels.

Zaterdag kreeg het tweetal de bij de Hall of Fame behorende Awards.