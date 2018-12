Durrant wint voor derde keer Finder Darts Masters na geweldige comeback

EGMOND AAN ZEE - Glen Durrant is er opnieuw in geslaagd de Finder Darts Masters op zijn naam te schrijven. In de finale leek de Nederlander Richard Veenstra op weg naar de zege, maar 'Duzza' zette een geweldige eindsprint in en trok aan het langste eind: 5-3.

De Nederlander leek weinig onder de indruk te zijn van de favorietenrol van Durrant, want Veenstra pakte overtuigend de eerste set. De tweede set ging een stuk moeizamer. Veenstra leek kansloos in deze set, want de Fries kwam al snel op een 2-0 achterstand. Toch wist hij die achterstand compleet om te buigen en in een beslissende leg zelfs een 141-finish te gooien.

Erg aangeslagen leek de Engelsman niet, want de set daarna was het Durrant dat de klok sloeg. De darter gaf even gas bij en met een paar maximale scores won hij de derde set in drie legs: 2-1.

Pauze

In de set voor de pauze kwamen beide heren weer dichter bij elkaar. Glen Durrant pakte met een ijzersterke eerste leg een 1-0 voorsprong, maar dat werd gecounterd door de Fries met twee goede finishes, waaronder een 131-uitgooi. Het kwam opnieuw aan op een beslissende laatste leg die, mede door een 180-score van Veenstra, werd gewonnen door de Nederlander.

Met een 3-1 voorsprong in sets 'de kleedkamer' in. Er leek niet veel aan de hand voor Veenstra, maar deze korte break leek Durrant goed te hebben gedaan. Binnen een mum van tijd stond 'Duzza' op gelijke hoogte met Veenstra in sets: 3-3. Sterker nog: ook set zeven werd een prooi voor de Engelsman en nam daarmee de leiding in de wedstrijd.

170-finish

Durrant ging vrolijk door in de laatste set met onder andere de hoogst mogelijke finish die er is in het darts: vanaf 170. Via 76 maakte de Engelsman uiteindelijk een einde aan de finale en schreef daarmee voor de derde keer de titel van Finder Darts Masters op zijn naam.

Uiteraard was Durrant 'ontzettend blij' met de eindzege: "De Finder Darts Masters is het beste toernooi van het jaar. Ik heb mij ontzettend vermaakt hier, het publiek is geweldig! Dat mijn vrouw hier ook voor het eerst aanwezig was, was de kers op de taart."

Livestream

NH Sport doet het hele weekend verslag van Finder Darts Masters in Egmond aan zee. Lees alle verhalen terug of volg de livestream hier.