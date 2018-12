A8 richting Amsterdam dicht na kettingbotsing met zeven voertuigen

ZAANDAM - De A8 richting Amsterdam is dicht tussen Westzaan en knooppunt Zaandam. Dat komt door een ongeluk met zeven auto's. Het verkeer staat flink vast.

Op beelden is te zien dat er meerdere ambulances naar de plek van het ongeluk zijn gekomen. Volgens een getuige zouden in ieder geval twee mensen mee zijn gegaan naar het ziekenhuis, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. "Er worden wel mensen nagekeken in de ambulances", aldus een woordvoerder.

Het verkeer wat achter het ongeluk stond, wordt nu stapvoets weggeleid. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog tot in ieder geval 20.00 uur duren voordat de weg weer kan worden vrijgegeven.