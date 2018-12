Deel dit artikel:













KZ speelt gelijk tegen LDODK in Gorredijk Foto: NH Sport

GORREDIJK - De wedstrijd tussen de nummers vijf en zes van de ranglijst, het Friese LDODK en KZ was spannend tot het laatste moment en is geëindigd in een gelijkspel: 24-24.

KZ keek in de beginfase van de wedstrijd tegen een flinke achterstand aan van vijf punten (8-3), maar de ploeg kwam weer goed terug en kwam bij 10-10 op gelijke hoogte. Bij de rust stond de ploeg van coach Wim Bakker zelfs een puntje voor: 14-15. In het begin van de tweede helft kwam KZ maar moeizaam tot scoren waardoor LDODK weer een voorsprong kon nemen (19-17). Darna werd het een echte puntje-puntje wedstrijd, waarbij KZ de kans op de winst kreeg toen de Koogers met nog twintig seconden te spelen bij de stand 23-23 balbezit kregen. Alwin Out leek met de 23-24 voor de zege te zorgen voor KZ, maar in de resterende drie seconden trok André Zwart de stand alsnog gelijk. KZ blijft door het gelijke spel op de zesde plek staan met vijf punten uit vijf wedstrijden.